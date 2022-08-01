Мэр Донецка Кулемзин заявил, что рабочий подорвался на украинской мине на шахте имени Скочинского

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1 августа 2022, 22:22 Источник: РИА "Новости"

вещи украинских военных, Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил вечером в понедельник, 1 августа, что рабочий пострадал из-за подрыва на противопехотной мине ПФМ-1 "Лепесток" на шахте имени Скочинского, расположенной в городе.

Согласно последней информации, происшествие случилось в Кировском районе Донецка на шахте имени Скочинского. Алексей Кулемзин подчеркнул, что рабочий 1985 года рождения ранее сегодня наступил на мину "Лепесток".

Известно, что пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение с диагнозом – "травматическая ампутация правой стопы".