Дмитрий Песков: «Мы абсолютно поддерживаем Сербию, мы рядом с косовскими сербами»

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1 августа 2022, 13:29 Источник: РБК

Festim Beqiri/globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, Россия поддерживает Сербию, а планы Косово принять закон о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики и требовать переоформления автомобилей на косовские номера «абсолютно абсурдны».

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что в сложившейся ситуации «очень важно проявить благоразумие со всех сторон», и в Кремле в этом контексте поддерживают «призывы к миру и конструктивизму», которые огласил президент Сербии Александр Вучич.

Пескову также задали вопрос о возможном вступление Сербии в Организацию Договора о коллективной безопасности или подписание между Белградом и Москвой договора о дружбе, сотрудничестве и военной помощи, как это было с ДНР и ЛНР.

«Мы абсолютно поддерживаем Сербию, мы рядом с косовскими сербами. Мы считаем, что это абсолютно абсурдные требования. Слава богу, удалось какого-то обострения ночью избежать, но эта ситуация лишь отложена на один месяц», — ответил Песков и добавил, что обсуждения возможного вступления Сербии в ОДКБ или подписания между Белградом и Москвой договора о дружбе, как это было с ДНР и ЛНР, на повестке дня нет.

В конце июля 2022 года власти Косово объявили, что с августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы. Сербам, которые захотят посетить Косово, будут на въезде выдавать временную справку на срок до 90 дней, в Косово начнется перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS.

В воскресенье, 31 июля, президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косова в полночь 1 августа начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере частично признанного государства. В тот же день вечером в районах Косово, в которых проживают сербы, сработали сигналы воздушной тревоги. Жители Северной Косовска-Митровицы начали собираться в центре города. В южной части города на улицы массово вышли албанцы. Сербы стали строить баррикады.

В итоге Косово отложили до 1 сентября принятие закона о непризнании сербских документов.