США перемещают авианосцы ближе к Тайваню из-за возможного визита Пелоси

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1 августа 2022, 13:25 Источник: РИА Новости

Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos

В связи с возможным визитом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, Америка перемешает самолёты и авианосцы ближе к острову. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в издании China Time появилась информация, что Нэнси Пелоси посетит Тайвань с 2 по 3 августа и встретится с высокопоставленными лицами.

Нэнси Пелоси — американский политик-демократ, депутат Палаты представителей Конгресса США с 1987 года, спикер Палаты представителей США c 4 января 2007 года по 3 января 2011 года и с 3 января 2019 года по настоящее время.