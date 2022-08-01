По неофициальным данным Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа

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1 августа 2022, 11:59 Источник: РИА Новости

Нэнси Пелоси, фото: globallookpress.com.

По неофициальным данным спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа. Об этом сообщает издание China Times со ссылкой на дипломатические источники.

Согласно материалу издания, Пелоси может прибыть на Тайвань 2 августа, провести там ночь, а 3 числа встретиться с главой администрации острова Цай Инвэнь и высокопоставленными чиновниками. Покинет остров спикер в полдень того же дня.

Напомним, что данная информация не подтверждена ни МИД Тайваня, ни офисом главы администрации официально.

Ранее предполагалось, что самолет со спикером нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси может попытаться сесть на территории Тайваня под предлогом неисправности или дозаправки.