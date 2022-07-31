Мэр Киева Виталий Кличко получил звание почетного гражданина Варшавы

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31 июля 2022, 16:14 Источник: ТАСС

Виталий Кличко, Nazar Furyk/globallook.com

Мэру украинской столицы Виталию Кличко присвоено звание почетного гражданина Варшавы. Об этом он сам написал в воскресенье в своем телеграм-канале.

«Искренне благодарю власти и жителей Варшавы за звание почетного гражданина польской столицы. Города, с которыми Киев объединяет многолетняя дружба и сотрудничество. Это большая честь для меня и признание героизма всех киевлян» - написал Кличко.

Знак почетного гражданина на заседании городского Совета Варшавы получил за мэра его брат, тоже в прошлом боксер Владимир Кличко.

Киевский мэр привел также слова, сказанные на церемонии, его варшавским коллегой Рафалом Тшасковским. Тот заверил, что «украинцы всегда могут рассчитывать на поляков».

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко распорядился убрать часть памятника Дружбы народов в Киеве, который являлся символом воссоединения Украины и России.