Латвия с 1 августа отменяет упрощенный порядок въезда для россиян, живущих в приграничных районах

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31 июля 2022, 15:23 Источник: РБК

Латвийская граница. Фото: Alexander Welscher/globallook.com

Правительство Латвии приняло решение приостановить соглашение с Россией об упрощенном формате поездок для жителей приграничных территорий. Об этом сообщил в воскресенье портал tv.net.

Как объяснили в министерстве иностранных дел республики, причиной такого решения стало закрытие Россией консульства Латвии в Пскове — именно оно занималось выдачей приграничных разрешений.

Соглашение об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов было подписано Россией и Латвией в 2010 году.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич предложил Евросоюзу ввести запрет на выдачу туристических виз для российских граждан и признать РФ государством-спонсором терроризма.