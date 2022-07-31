Латвия с 1 августа отменяет упрощенный порядок въезда для россиян, живущих в приграничных районах

Правительство Латвии приняло решение приостановить соглашение с Россией об упрощенном формате поездок для жителей приграничных территорий. Об этом сообщил в воскресенье портал tv.net.
Как объяснили в министерстве иностранных дел республики, причиной такого решения стало закрытие Россией консульства Латвии в Пскове — именно оно занималось выдачей приграничных разрешений.
Соглашение об упрощении взаимных поездок между жителями приграничных районов было подписано Россией и Латвией в 2010 году.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич предложил Евросоюзу ввести запрет на выдачу туристических виз для российских граждан и признать РФ государством-спонсором терроризма.