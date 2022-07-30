Глава МИД Латвии Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу российским гражданам туристических виз

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич предложил Евросоюзу ввести запрет на выдачу туристических виз для российских граждан. Об этом он написал в субботу в своем твиттере.
По мнению Ринкевича, Россия совершает в Украине военные преступления, поэтому Евросоюз должен рассматривать ее как государство - спонсора терроризма.
«Я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для российских граждан», - написал глава латвийского МИД.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не исключает возможности отмены выдачи россиянам шенгенских виз. По его словам, «это повлечет ответную реакцию со стороны Москвы».