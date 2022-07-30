Глава МИД Латвии Ринкевич призвал ЕС запретить выдачу российским гражданам туристических виз

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30 июля 2022, 22:55

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. Фото: Edijs Palens/globallook.com

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич предложил Евросоюзу ввести запрет на выдачу туристических виз для российских граждан. Об этом он написал в субботу в своем твиттере.

По мнению Ринкевича, Россия совершает в Украине военные преступления, поэтому Евросоюз должен рассматривать ее как государство - спонсора терроризма.

«Я повторяю предложение ввести запрет на туристические визы в ЕС для российских граждан», - написал глава латвийского МИД.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что не исключает возможности отмены выдачи россиянам шенгенских виз. По его словам, «это повлечет ответную реакцию со стороны Москвы».