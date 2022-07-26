Спикер Кремля Песков: в случае отмены выдачи шенгенских виз для россиян последует ответная реакция со стороны Москвы

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26 июля 2022, 13:34

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

В случае отмены выдачи шенгенских виз для граждан Российской Федерации последует ответная реакция со стороны Москвы. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Исключать возможность отмены выдачи шенгенских виз для россиян нельзя, это повлечет ответную реакцию со стороны Москвы», — процитирован спикер Кремля в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Также Песков отметил, что РФ надеется на трезвость западных партнеров в вопросе, касающемся вероятной отмены шенгенских виз.

Как сообщалось ранее во вторник, Дмитрий Песков указал на то, что Кремль высоко оценивает действия спецслужб, которые предотвратили операцию украинской стороны по угону боевых самолетов ВКС России.