Байден снова сдал положительный тест на COVID-19

Джо Байден в субботу снова сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил лечащий врач президента США Кевин О'Коннор. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.
В заявлении подчеркивается, что после того, как 21 июля Байден заразился ковидом, уже четыре раза тесты показывали отрицательный результат. Доктор связывает повторный положительный тест с тем, что американский президент принимал препарат «Паксловид» - у пациентов, которые лечатся им, иногда отмечается подобный эффект.
При этом О'Коннор заявил, что никаких симптомов коронавирусной инфекции у Байдена не наблюдается, чувствует он себя хорошо, необходимости продолжать лечение нет.