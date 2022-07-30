Байден снова сдал положительный тест на COVID-19

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30 июля 2022, 22:06 Источник: РБК

Президент США Джо Байден, Chris Kleponis /globallook.com

Джо Байден в субботу снова сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил лечащий врач президента США Кевин О'Коннор. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

В заявлении подчеркивается, что после того, как 21 июля Байден заразился ковидом, уже четыре раза тесты показывали отрицательный результат. Доктор связывает повторный положительный тест с тем, что американский президент принимал препарат «Паксловид» - у пациентов, которые лечатся им, иногда отмечается подобный эффект.

При этом О'Коннор заявил, что никаких симптомов коронавирусной инфекции у Байдена не наблюдается, чувствует он себя хорошо, необходимости продолжать лечение нет.