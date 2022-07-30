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Житель штата Иллинойс в США выиграл в лотерею $1,337 млрд, потратив на билет всего $2

, 22:34 Источник: РБК

Житель штата Иллинойс в США выиграл в лотерею $1,337 млрд, потратив на билет всего $2
Лотерейные билеты. Фото: SMG /globallook.com

В США житель штата Иллинойс сорвал джекпот в лотерее Mega Millions. Его выигрыш составил 1,337 млрд долларов. После уплаты налогов он получит на руки 780,5 млн долларов наличными.

О крупном выигрыше сообщил сайт лотереи.

«Счастливый владелец билета из Иллинойса будет радоваться лету как очередной обладатель лотерейного джекпота на миллиард. В одном билете совпали все шесть номеров во время розыгрыша 29 июля, <...> и он принес выигрыш в размере $1,337 млрд», - говорится в сообщении.

Как заявили организаторы, выигрышный билет был приобретен за 2 доллара в минимаркете на автозаправочной станции в пригороде Чикаго. Имя победителя пока неизвестно.

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