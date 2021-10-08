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Байден назвал женщину-мэра Чикаго «мистером»

, 15:27 Источник: РИА "Новости"

Байден назвал женщину-мэра Чикаго «мистером»
президент США Джо Байден, CNP/AdMedia

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления в штате Иллинойс перепутал женщину с мужчиной. Согласно последней информации, политик назвал мэра Чикаго Лори Лайтфут "мистером".

Отмечается, что Джо Байден обратился к Лори Лайтфут со словами "мистер мэр".

Кроме того, во время своего выступления американский лидер запутался при вопросе к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону. Политик произнес несвязную фразу: "Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса".

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