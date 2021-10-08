Байден назвал женщину-мэра Чикаго «мистером»

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время выступления в штате Иллинойс перепутал женщину с мужчиной. Согласно последней информации, политик назвал мэра Чикаго Лори Лайтфут "мистером".
Отмечается, что Джо Байден обратился к Лори Лайтфут со словами "мистер мэр".
Кроме того, во время своего выступления американский лидер запутался при вопросе к председателю сената штата Иллинойс Дону Хармону. Политик произнес несвязную фразу: "Огайо Пенсильвания, Огайо Пенсильвания, я из Пенсильвании, президент Иллинойса".
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