Санду заявила, что пророссийские силы в Молдавии хотят сместить действующее правительство республики

Аргументы Недели → В мире 13+

30 июля 2022, 18:00 Источник: РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду. Фото: Cristian Cristel/globallook.com

Пророссийские силы в Молдавии поставили себе цель сместить действующее правительство. Об этом президент республики Майя Санду заявила в субботу в интервью румынскому порталу Hotnews.

«Пророссийские силы, а также все эти криминальные и коррумпированные группы, выступившие единым фронтом с пророссийскими силами, выбрали целью избавиться от этого правительства, остановить процессы реформ, остановить судебную реформу, в частности», - сказала президент.

Пророссийскими в Молдавии считаются левые оппозиционные партии — «Шор», а также блок социалистов и коммунистов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что власти Молдавии «методично насаждают антироссийскую повестку и делают все для дистанцирования от взаимодействия с Россией».