Леонид Слуцкий: спецоперация на Украине - операция отвоевателей русского мира и здравого смысла

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30 июля 2022, 16:49

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Evgeny Philippov/ globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что спецоперация России на Украине - это операция отвоевателей русского мира и здравого смысла. Об этом он сообщил на форуме «Территория смыслов».



«Сегодня специальная военная операция - это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, и конечно, это единственное возможное решение», - поделился он.



Лидер ЛДПР добавил, что его партия выступает за уход от Болонской системы образования, которая не нуждается в альтернативе. В стране есть собственная отечественная система, которая «десятилетиями себя прекрасно оправдала».

Слуцкий также считает, что молодежь должна обучаться в России, а не в западных университетах.

Ранее Слуцкий также сообщил, что власти Украины и их союзники хотят крови.