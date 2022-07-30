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Леонид Слуцкий: спецоперация на Украине - операция отвоевателей русского мира и здравого смысла

, 16:49

Леонид Слуцкий: спецоперация на Украине - операция отвоевателей русского мира и здравого смысла
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Evgeny Philippov/ globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что спецоперация России на Украине - это операция отвоевателей русского мира и здравого смысла. Об этом он сообщил на форуме «Территория смыслов».

«Сегодня специальная военная операция - это операция не завоевателей, а отвоевателей, чтобы отвоевать русский язык, здравый смысл, и конечно, это единственное возможное решение», - поделился он.

Лидер ЛДПР добавил, что его партия выступает за уход от Болонской системы образования, которая не нуждается в альтернативе. В стране есть собственная отечественная система, которая «десятилетиями себя прекрасно оправдала».

Слуцкий также считает, что молодежь должна обучаться в России, а не в западных университетах.

Ранее Слуцкий также сообщил, что власти Украины и их союзники хотят крови.

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