Слуцкий заявил, что власти Украины и их «западные инструкторы» хотят крови

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30 июля 2022, 16:26

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Russian State Duma/ globallookpress.com

Лидер партии ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что власти Украины и их «западные инструкторы» хотят войны и крови. Об этом он сообщил на форуме «Территория смыслов».



«Они сегодня хотят воевать, они сегодня и их западные тьюторы, западные инструкторы хотят крови. Что ж, это их выбор», - поделился депутат.



Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность принимать участие в переговорном процессе.



Ранее сообщалось, большая часть населения Херсонской области выступает за присоединение к России.