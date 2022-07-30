Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Слуцкий заявил, что власти Украины и их «западные инструкторы» хотят крови

, 16:26

Слуцкий заявил, что власти Украины и их «западные инструкторы» хотят крови
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, Russian State Duma/ globallookpress.com

Лидер партии ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что власти Украины и их «западные инструкторы» хотят войны и крови. Об этом он сообщил на форуме «Территория смыслов».

«Они сегодня хотят воевать, они сегодня и их западные тьюторы, западные инструкторы хотят крови. Что ж, это их выбор», - поделился депутат.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность принимать участие в переговорном процессе.

Ранее сообщалось, большая часть населения Херсонской области выступает за присоединение к России.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram