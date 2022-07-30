Слуцкий заявил, что власти Украины и их «западные инструкторы» хотят крови

Лидер партии ЛДПР, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что власти Украины и их «западные инструкторы» хотят войны и крови. Об этом он сообщил на форуме «Территория смыслов».
«Они сегодня хотят воевать, они сегодня и их западные тьюторы, западные инструкторы хотят крови. Что ж, это их выбор», - поделился депутат.
Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность принимать участие в переговорном процессе.
Ранее сообщалось, большая часть населения Херсонской области выступает за присоединение к России.
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