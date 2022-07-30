Около 6 тыс. жителей Бердянска подали заявления на получение паспорта РФ

Более 5,8 тыс. жителей Бердянска в Запорожской области подали заявления на получение паспорта Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военно-гражданской администрации города.
«По информации паспортного центра, с 12 июня и по сегодняшний день уже свыше 5 800 бердянцев подали заявления на оформление паспортов Российской Федерации, 178 из них - дети старше 14 лет», - передали в администрации.
Отмечается, что 1 248 человека уже получили паспорта РФ.
По словам главы ВГА Балицкого, очередь на получение документов достигает 20 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что Сербия отказывается вступать в конфликт с Россией и принимать участие в санкциях против страны.
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