Около 6 тыс. жителей Бердянска подали заявления на получение паспорта РФ

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30 июля 2022, 15:33

Nikolay Gyngazov/ globallookpress.com

Более 5,8 тыс. жителей Бердянска в Запорожской области подали заявления на получение паспорта Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военно-гражданской администрации города.



«По информации паспортного центра, с 12 июня и по сегодняшний день уже свыше 5 800 бердянцев подали заявления на оформление паспортов Российской Федерации, 178 из них - дети старше 14 лет», - передали в администрации.



Отмечается, что 1 248 человека уже получили паспорта РФ.



По словам главы ВГА Балицкого, очередь на получение документов достигает 20 тыс. человек.



Ранее сообщалось, что Сербия отказывается вступать в конфликт с Россией и принимать участие в санкциях против страны.