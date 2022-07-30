Глава МВД Сербии Вулин заявил, что страна не вступит в конфликт с Россией

Сербия не вступит в конфликт с Россией, которая является ее союзником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Александара Вулина.
«…Сербия не вступит в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным своим союзником», -поделился он.
По словам министра, страна продолжит вести подобную политику. Ее курс исходит от президента Сербии Александра Вучича.
Напомним, депутаты Европарламента потребовали от Сербии присоединения к антироссийским санкциям. Ответом на их просьбу послужило высказывание Вулина.
Ранее сообщалось, что Блинкен отказался поддерживать признание России страной-спонсором терроризма.
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