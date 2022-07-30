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Глава МВД Сербии Вулин заявил, что страна не вступит в конфликт с Россией

, 15:05

Глава МВД Сербии Вулин заявил, что страна не вступит в конфликт с Россией
Александр Вулин (справа), MOD Russia/ globallookpress.com

Сербия не вступит в конфликт с Россией, которая является ее союзником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел страны Александара Вулина.

«…Сербия не вступит в конфликт с Россией, вековым, а часто и единственным своим союзником», -поделился он.

По словам министра, страна продолжит вести подобную политику. Ее курс исходит от президента Сербии Александра Вучича.

Напомним, депутаты Европарламента потребовали от Сербии присоединения к антироссийским санкциям. Ответом на их просьбу послужило высказывание Вулина.

Ранее сообщалось, что Блинкен отказался поддерживать признание России страной-спонсором терроризма.

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