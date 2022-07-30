NYT: Блинкен не поддерживает инициативу Конгресса признать РФ «спонсором терроризма»

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30 июля 2022, 13:04 Источник: РИА Новости

Госсекретарь США Энтони Блинкен, фото: Freddie Everett/State Department, globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен отказался поддерживать инициативу Конгресса признать РФ «государством-спонсором терроризма». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Сообщается, что в последнее время на госсекретаря США Блинкена оказывается давление Конегрессом, чтобы политик официально признал РФ «государством-спонсором терроризма». Однако Блинкен «сопротивляется шагу», поскольку это приведёт к вводу санкций против «союзников США, ведущих бизнес с Россией».

Отмечается, что данное предложение поддерживают Сенат США и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.