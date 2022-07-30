Источник ТАСС в Брюсселе: у Джонсона нет шансов занять пост генсека НАТО, оптимальный кандидат — экс-премьер Эстонии Кая Каллас

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30 июля 2022, 15:22 Источник: ТАСС

Экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон не имеет шансов занять пост генсека НАТО, который многие ему прочат. Оптимальным кандидатом считается бывшая глава правительства Эстонии Кая Каллас. Об этом заявил агентству ТАСС источник в международных институтах в Брюсселе.

По его словам, именно Каллас обладает всем набором качеств, необходимых для главы альянса в условиях, когда, согласно новой стратегии НАТО, Россия провозглашена главной угрозой мировой безопасности.

«Оптимальный профайл имеет экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая одновременно является женщиной, что придаст альянсу большую инклюзивность, представителем стран Балтии с четкой критической позицией по отношению к России и в то же время обладает определенными знания России и русского языка», - приводит ТАСС слова своего источника.