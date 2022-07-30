Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Источник ТАСС в Брюсселе: у Джонсона нет шансов занять пост генсека НАТО, оптимальный кандидат — экс-премьер Эстонии Кая Каллас

, 15:22 Источник: ТАСС

Источник ТАСС в Брюсселе: у Джонсона нет шансов занять пост генсека НАТО, оптимальный кандидат — экс-премьер Эстонии Кая Каллас
Экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Martyn Wheatley/globallook.com

Подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон не имеет шансов занять пост генсека НАТО, который многие ему прочат. Оптимальным кандидатом считается бывшая глава правительства Эстонии Кая Каллас. Об этом заявил агентству ТАСС источник в международных институтах в Брюсселе.

По его словам, именно Каллас обладает всем набором качеств, необходимых для главы альянса в условиях, когда, согласно новой стратегии НАТО, Россия провозглашена главной угрозой мировой безопасности. 

«Оптимальный профайл имеет экс-премьер Эстонии Кая Каллас, которая одновременно является женщиной, что придаст альянсу большую инклюзивность, представителем стран Балтии с четкой критической позицией по отношению к России и в то же время обладает определенными знания России и русского языка», - приводит ТАСС слова своего источника.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире