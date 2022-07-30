Le Journal du dimanche: рейтинг Макрона снижается после переизбрания

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30 июля 2022, 13:25

президент Франции Эммануэль Макрон, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Рейтинги одобрения президента Франции Эммануэля Макрона снижаются уже три месяца подряд после его переизбрания в президенты в апреле этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газеты Le Journal du dimanche.



Отмечается, что данные основаны на среднем показателе среди семи различных опросов общественного мнения.



По информации СМИ, в марте Макрон имел поддержку в числе 44,43% населения страны, а сейчас его политику одобряют 39,29% респондентов.



Издание видит причину падения рейтинга в поражении правящей партии Франции и ее коалиции на парламентских выборах.



Ранее сообщалось, что Госдеп США планирует закупить заграждения, которые буду переданы в пограничные службы Украины.