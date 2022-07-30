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Госдеп США закупит заграждения для украинских границ

, 09:29 Источник: RT

Госдеп США закупит заграждения для украинских границ
Габионные заграждения, Werner Bachmeier/ globallookpress.com

Госдепартамент США намерен закупить для Государственной пограничной службы Украины габионные заграждения. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ американского ведомства.

По данным ведомства, украинская погранслужба запросила «экстренную помощь» у США в приобретении полевого фортификационного оборудования с целью упрощения развёртывания передовых баз и охраны границ страны.

Оборудование повысит уровень защиты полевых подразделений пограничной службы.

Стоимость заграждений оценивают в $706 тыс.

Отмечается, что украинская сторона просит США поставить оборудование как можно скорее.

Ранее сообщалось, что, по мнению политолога Шишкина, единственный вариант диалога России и Украины - это переговоры о капитуляции.

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