Госдеп США закупит заграждения для украинских границ

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30 июля 2022, 09:29 Источник: RT

Габионные заграждения, Werner Bachmeier/ globallookpress.com

Госдепартамент США намерен закупить для Государственной пограничной службы Украины габионные заграждения. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ американского ведомства.



По данным ведомства, украинская погранслужба запросила «экстренную помощь» у США в приобретении полевого фортификационного оборудования с целью упрощения развёртывания передовых баз и охраны границ страны.



Оборудование повысит уровень защиты полевых подразделений пограничной службы.



Стоимость заграждений оценивают в $706 тыс.



Отмечается, что украинская сторона просит США поставить оборудование как можно скорее.



Ранее сообщалось, что, по мнению политолога Шишкина, единственный вариант диалога России и Украины - это переговоры о капитуляции.