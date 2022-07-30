Госдепартамент США намерен закупить для Государственной пограничной службы Украины габионные заграждения. Об этом сообщает RT со ссылкой на документ американского ведомства.
По данным ведомства, украинская погранслужба запросила «экстренную помощь» у США в приобретении полевого фортификационного оборудования с целью упрощения развёртывания передовых баз и охраны границ страны.
Оборудование повысит уровень защиты полевых подразделений пограничной службы.
Стоимость заграждений оценивают в $706 тыс.
Отмечается, что украинская сторона просит США поставить оборудование как можно скорее.
Ранее сообщалось, что, по мнению политолога Шишкина, единственный вариант диалога России и Украины - это переговоры о капитуляции.
Аргументы Недели → Самое читаемое
NI: оказывая военную поддержку Украине, Британия ставит целью улучшить свои позиции в Европе после выхода из ЕС
Захарова о призыве Японии не проводить учения на Курилах: Токио с тем же успехом мог потребовать, чтобы солнце всходило на Западе
Захарова назвала фейковыми публикации итальянских СМИ о причастности России к падению кабинета Марио Драги
- #ЗАУГЛОМ Как болгары предали дружбу с их русскими освободителями от турецкого ига
- 11:23 ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
- 10:25 «Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
- 10:10 Эксперты предрекли США дефицит сладкого
- 09:29 Госдеп США закупит заграждения для украинских границ
- Telegram | (Подписаться) «Бермудский треугольник» научного флота