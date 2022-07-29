Политолог Шишкин: единственные переговоры, на которые может пойти Москва с Киевом, — это переговоры о капитуляции

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29 июля 2022, 18:35 Источник: "Свободная пресса"

Перед началом переговоров Россия-Украина в марте. Belarusian Foreign Ministry/globallook.com

Москва может пойти на переговоры с Киевом только в одном случае — если речь на них будет идти о капитуляции Украины. Такое мнение высказал в беседе со «Свободной прессой» политолог Игорь Шишкин.

По его словам, переговоры ради переговоров никому не нужны. Россию устроит только такой вариант соглашения, которое будет отвечать задачам, поставленным президентом Путиным перед специальной военной операцией.

«Реализовать эти цели путем переговоров возможно, но только переговоров о капитуляции киевского режима. Любые другие соглашения, не предусматривающие капитуляцию, будут означать, что спецоперацию через несколько лет придется проводить снова», — заявил политолог.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что переговоры с Москвой возможны «только после ее поражения».