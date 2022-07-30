В ЕР заявили, что жители Херсонской области позитивно смотрят на присоединение к РФ

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30 июля 2022, 12:32

Nikolay Titov/ globallookpress.com

Большая часть жителей сельских территорий Херсонской области выступают за вхождение региона в состав России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление замруководителя фракции «Единая Россия» Игоря Кастюкевича на форуме «Мы вместе с Россией».



«В Херсонской области большая часть населения в сельских территориях все-таки хочет в Россию», -поделился он.



Кастюкевич отметил, что среди населения все равно присутствует некий страх.



Процесс интеграции с РФ происходит постепенно. По словам члена ЕР, проведение референдума ускорит его.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение о сроках вхождения ДНР и ЛНР в состав России зависит только от самих республик.