Спикер Кремля Песков на вопрос о возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав России осенью: республики сами определяют свое будущее

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28 июля 2022, 13:21

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможности присоединения республик Донбасса к Российской Федерации будущей осенью, передает РИА Новости.

«Песков на вопрос о возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав России уже осенью: они сами определяют свое будущее, это их решение», — говорится в публикации, появившейся на сайте информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, депутат Госдумы Михаил Шеремет выступил с прогнозом, согласно которому вероятное контрнаступление украинской армии на город Херсон встретит сокрушительный отпор и приведет к тяжелым потерям киевской стороны.