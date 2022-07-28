Депутат ГД Шеремет: вероятное контрнаступление ВСУ на Херсон встретит сокрушительный отпор и обернется для них тяжелыми потерями

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28 июля 2022, 10:53 Источник: РИА Новости

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Вероятное контрнаступление Вооруженных сил Украины на город Херсон встретит сокрушительный отпор и обернется для них тяжелыми потерями. Соответствующий прогноз, как передает РИА Новости, озвучил депутат российской Госдумы Михаил Шеремет.

«Контрнаступление обернется для них невосполнимыми тяжелыми потерями. Попытка захвата освобожденной Херсонской области и Херсона встретит сокрушительный отпор и захлебнется, не успев развиться», — предрек парламентарий, ставший собеседником информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, бывший депутат Верховной Рады Илья Кива указал на то, что режим украинского президента Владимира Зеленского действительно готовит наступление на Херсонском направлении. По словам Кивы, данная операция может начаться 10 августа.