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Экс-депутат Рады Кива: режим Зеленского готовит наступление на Херсонском направлении, операция может начаться 10 августа

, 10:39

Экс-депутат Рады Кива: режим Зеленского готовит наступление на Херсонском направлении, операция может начаться 10 августа
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Режим президента Украины Владимира Зеленского готовит наступление на Херсонском направлении, данная операция может стартовать 10 августа. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Режим Зеленского действительно готовит наступление на Херсонском направлении, предварительная дата начала операции намечена на 10.08», — говорится в публикации, размешенной Кивой.

По словам экс-парламентария, для Зеленского «это последняя попытка изменить положение и удержаться в президентском кресле».

Как сообщалось ранее в четверг, украинский вице-премьер Ирина Верещук указала на то, что власти в Киеве призывают жителей Донецкой области выехать на запад страны.

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