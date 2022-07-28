Экс-депутат Рады Кива: режим Зеленского готовит наступление на Херсонском направлении, операция может начаться 10 августа

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28 июля 2022, 10:39

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Режим президента Украины Владимира Зеленского готовит наступление на Херсонском направлении, данная операция может стартовать 10 августа. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Режим Зеленского действительно готовит наступление на Херсонском направлении, предварительная дата начала операции намечена на 10.08», — говорится в публикации, размешенной Кивой.

По словам экс-парламентария, для Зеленского «это последняя попытка изменить положение и удержаться в президентском кресле».

Как сообщалось ранее в четверг, украинский вице-премьер Ирина Верещук указала на то, что власти в Киеве призывают жителей Донецкой области выехать на запад страны.