Режим президента Украины Владимира Зеленского готовит наступление на Херсонском направлении, данная операция может стартовать 10 августа. Об этом написал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива.
«Режим Зеленского действительно готовит наступление на Херсонском направлении, предварительная дата начала операции намечена на 10.08», — говорится в публикации, размешенной Кивой.
По словам экс-парламентария, для Зеленского «это последняя попытка изменить положение и удержаться в президентском кресле».
Как сообщалось ранее в четверг, украинский вице-премьер Ирина Верещук указала на то, что власти в Киеве призывают жителей Донецкой области выехать на запад страны.