«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

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30 июля 2022, 10:25

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

С 30 июля «Газпром» прекращает поставки газа в Латвию в связи с нарушениями условий отбора газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.



«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», - передали в компании.



О каких именно нарушениях речь, не уточняется.



Напомним, Латвия продолжала закупать российский газ через посредника, используя оплату в евро.



Правительство страны планировало прекратить импорт ресурса из РФ к 2023 году.



Ранее сообщалось, что добыча газа на Украине за год уменьшилась на 6,6%.