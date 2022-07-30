Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

, 10:25

«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию
Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

С 30 июля «Газпром» прекращает поставки газа в Латвию в связи с нарушениями условий отбора газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.

«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», - передали в компании.

О каких именно нарушениях речь, не уточняется.

Напомним, Латвия продолжала закупать российский газ через посредника, используя оплату в евро.

Правительство страны планировало прекратить импорт ресурса из РФ к 2023 году.

Ранее сообщалось, что добыча газа на Украине за год уменьшилась на 6,6%.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

В мире