«Газпром» прекратил поставки газа в Латвию

С 30 июля «Газпром» прекращает поставки газа в Латвию в связи с нарушениями условий отбора газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление холдинга.
«Сегодня ПАО «Газпром» прекратило поставки газа в Латвию в рамках июльской заявки в связи с нарушением условий отбора газа», - передали в компании.
О каких именно нарушениях речь, не уточняется.
Напомним, Латвия продолжала закупать российский газ через посредника, используя оплату в евро.
Правительство страны планировало прекратить импорт ресурса из РФ к 2023 году.
Ранее сообщалось, что добыча газа на Украине за год уменьшилась на 6,6%.
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