На Украине заявили о сокращении добычи газа на 6,6%

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29 июля 2022, 13:55

Виктор Лисицын/ globallookpress.com

Фактическая добыча газа на Украине в нынешнем году будет меньше, чем в 2021 году, на 6,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра энергетики Николая Колесника.

«Исходя из имеющихся на сегодня объемов фактической добычи прогнозный объем за этот год примерно 18,5 млрд куб. м. Это без учета потенциальных потерь», - доложил Колесников.



По его словам, сегодня суточная добыча газа составляет 49,5 млн куб. м, в феврале этого же года она составляла около 55 млн куб. м.



Он также отметил, что компанию по бурению скважин не могут полноценно функционировать из-за угрозы обстрела. С воздуха их техника может быть принята за военную.



Ранее сообщалось, что Латвия вновь стала закупать газ у России.