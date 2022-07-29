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29 июля 2022, 13:02 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как бы громко не голосили националисты Латвии о том, что «все отношения с Россией закончены», это не соответствует истине! Намедни, глава компании «Латвийский газ» Айгарс Калвитис заявил, что «Латвия возобновила закупку газа у России за евро».

«Мы закупаем газ из России, но это не «Газпром», потому что не можем с ним рассчитаться. У нас другой поставщик, и платим мы в евро», - заявил глава «Латвийского газа».

Г-н Калвитис неоднократно говорил, что у компании нет опасения, что поставок газа не будет. Все под контролем.

Что известно о новом поставщике газа для Латвии?

Известно то, что за последний месяц было закачено примерно один тераватт-час природного газа. А вот «имя» поставщика не разглашается.

С начала спецоперации поставки газа из России в Латвию несколько раз прерывались, но с середины июня закупка возобновилась, гораздо в больших объемах.

Впрочем, правительство Латвии уже объявило, что закупки газа у России полностью прекратятся с января следующего года.