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Эксперты предрекли США дефицит сладкого

, 10:10 Источник: Свободная Пресса

Эксперты предрекли США дефицит сладкого
Alfred Schauhuber/ globallookpress.com

Специалисты считают, что Соединенные Штаты могут столкнуться с нехваткой конфет и шоколада. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на ABC News.

Отмечается, что кризис может произойти на фоне проблем с глобальными цепочками поставок.

Эксперты уверяют, что дефицит будет ощутим уже в этом году перед празднованием Хэллоуина. Именно тогда возникает повышенный спрос на сладкое.

Ранее сообщалось, что жители Франции массово скупили горчицу из магазинов из-за угрозы возникновения ее дефицита.

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