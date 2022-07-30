Эксперты предрекли США дефицит сладкого

Специалисты считают, что Соединенные Штаты могут столкнуться с нехваткой конфет и шоколада. Об этом сообщает «Свободная пресса» со ссылкой на ABC News.
Отмечается, что кризис может произойти на фоне проблем с глобальными цепочками поставок.
Эксперты уверяют, что дефицит будет ощутим уже в этом году перед празднованием Хэллоуина. Именно тогда возникает повышенный спрос на сладкое.
Ранее сообщалось, что жители Франции массово скупили горчицу из магазинов из-за угрозы возникновения ее дефицита.
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