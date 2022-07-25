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Жители Франции раскупили весь запас горчицы в стране из-за угрозы дефицита

, 15:29 Источник: РИА "Новости"

Жители Франции раскупили весь запас горчицы в стране из-за угрозы дефицита
горчица, Armin Weigel/dpa

Президент французской сети супермаркетов E.Leclerc Мишель-Эдуард Леклерк сообщил в понедельник, 25 июля, что жители Франции в июне раскупили весь запас горчицы в стране из-за угрозы возникновения дефицита.

Мишель-Эдуард Леклерк уточнил, что на фоне вероятного дефицита горчицы французы в прошлом месяце раскупили весь запас данного продукта, который был рассчитан до декабря текущего года.

Напомним, за год во Франции резко возрос дефицит продовольственных товаров в продуктовых магазинах – общий уровень достиг для всех продуктов 5,5%.

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