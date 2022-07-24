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Аргументы Недели Экономика 13+

Во Франции введены ограничения на использование воды

, 13:25 Источник: BFMTV

Во Франции введены ограничения на использование воды
кран, https://unsplash.com/photos/b2P4_I9G_mA

Днем в воскресенье, 24 июля, стало известно, что власти Франции на фоне сильной жары и засухи ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части страны.

Как сообщает телеканал BFMTV, в настоящий момент большая часть французской территории страдает от серьезной засухи, к которой привела аномально жаркая погода.

Распоряжение об ограничении использования воды уже получили жители 88 департаментов страны, в частности, введен запрет на полив сада в дневное время. Журналисты назвали вышеуказанные меры "исключительным феноменом такого масштаба" и уточнили, что в ближайшее время ситуация вряд ли улучшится.

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