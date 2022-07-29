Зеленский на встрече с послами стран G7 и Турции в Одессе заявил, что экспорт зерна начнется «сегодня-завтра»

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29 июля 2022, 15:52 Источник: Коммерсантъ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram.

Экспорт украинского зерна начнется «сегодня-завтра». Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу в Одессе во время встречи с послами стран G7 и Турции.

По его словам, перевозки начнутся, как только соответствующий сигнал дадут Турция и ООН.

«Как только турецкая сторона и ООН дадут сигнал, что готовы принимать грузы, все начнется. Думаю, сегодня-завтра»,— заявил Зеленский.

О встрече в Одессе сообщила также посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

«Мои коллеги послы G7 и я находимся в Одессе вместе с Турцией, чтобы еще раз подчеркнуть важность сделки при посредничестве ООН, позволяющей вывозить продовольствие из Украины», - написала дипломат в своем твиттере.

Ранее в пятницу РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщали, что первое судно с зерном может покинуть порт Одессы в течение дня.