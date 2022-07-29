Хуснуллин: жители Донбасса получат по 6 тыс. рублей на 1 кв. м для ремонта поврежденных домов

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что жители Донбасса получат средства в размере 6 тыс. рублей на квадратный метр для ремонта своих поврежденных квартир и домов. Об этом сообщает ТАСС.
«Подход по ремонту: мы договорились, что на ремонт внутри квартир либо внутри частных домов тоже будем выделять из расчета по 6 тысяч рублей [на квадратный метр]», -доложил он президенту России Владимиру Путину.
Он также добавил, что был рассмотрен вопрос единовременной выплаты. За его основу брали опыт материальной помощи после наводнения в Иркутске.
Ранее сообщалось, что добыча газа на Украине за последний год сократилась на 6,6%.
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