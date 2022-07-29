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Хуснуллин: жители Донбасса получат по 6 тыс. рублей на 1 кв. м для ремонта поврежденных домов

, 14:29

Хуснуллин: жители Донбасса получат по 6 тыс. рублей на 1 кв. м для ремонта поврежденных домов
Вице-премьер Марат Хуснуллин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что жители Донбасса получат средства в размере 6 тыс. рублей на квадратный метр для ремонта своих поврежденных квартир и домов. Об этом сообщает ТАСС.

«Подход по ремонту: мы договорились, что на ремонт внутри квартир либо внутри частных домов тоже будем выделять из расчета по 6 тысяч рублей [на квадратный метр]», -доложил он президенту России Владимиру Путину.

Он также добавил, что был рассмотрен вопрос единовременной выплаты. За его основу брали опыт материальной помощи после наводнения в Иркутске.

Ранее сообщалось, что добыча газа на Украине за последний год сократилась на 6,6%.

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