Хуснуллин: жители Донбасса получат по 6 тыс. рублей на 1 кв. м для ремонта поврежденных домов

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29 июля 2022, 14:29

Вице-премьер Марат Хуснуллин, Kremlin Pool/ globallookpress.com

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что жители Донбасса получат средства в размере 6 тыс. рублей на квадратный метр для ремонта своих поврежденных квартир и домов. Об этом сообщает ТАСС.



«Подход по ремонту: мы договорились, что на ремонт внутри квартир либо внутри частных домов тоже будем выделять из расчета по 6 тысяч рублей [на квадратный метр]», -доложил он президенту России Владимиру Путину.



Он также добавил, что был рассмотрен вопрос единовременной выплаты. За его основу брали опыт материальной помощи после наводнения в Иркутске.



Ранее сообщалось, что добыча газа на Украине за последний год сократилась на 6,6%.