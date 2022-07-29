ВСУ выпустили 40 ракет из «Града» по поселку на севере Горловки

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29 июля 2022, 11:56

Подразделения Вооруженных сил Украины выпустили 40 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по поселку Гольмовский, который находится на севере Горловки. Об этом в сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



«Выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град», - передали в сообщении в Telegram-канале представительства.



Ранее утром сообщалось об обстреле Донецка со стороны Украины.