ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из «Града»

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29 июля 2022, 09:24

БМ-21 "Град", MOD Russia/ globallookpress.com

Подразделения Вооруженных сил Украины выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Киевскому району Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.



«Выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», - заявили в сообщении в Telegram-канале представительства.



Сегодня утром были также обстреляны Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка из 152-миллиметровой артиллерии. Всего ВСУ выпустили 45 снарядов.



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