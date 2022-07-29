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ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из «Града»

, 09:24

ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из «Града»
БМ-21 "Град", MOD Russia/ globallookpress.com

Подразделения Вооруженных сил Украины выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Киевскому району Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», - заявили в сообщении в Telegram-канале представительства.

Сегодня утром были также обстреляны Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка из 152-миллиметровой артиллерии. Всего ВСУ выпустили 45 снарядов.

Ранее сообщалось, что Лиз Трасс хочет сделать первый звонок Владимиру Зеленскому, если будет избрана премьер-министром Великобритании.

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