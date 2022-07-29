ВСУ выпустили по Донецку 10 ракет из «Града»

Подразделения Вооруженных сил Украины выпустили десять ракет из реактивной системы залпового огня «Град» по Киевскому району Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», - заявили в сообщении в Telegram-канале представительства.
Сегодня утром были также обстреляны Кировский, Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка из 152-миллиметровой артиллерии. Всего ВСУ выпустили 45 снарядов.
Ранее сообщалось, что Лиз Трасс хочет сделать первый звонок Владимиру Зеленскому, если будет избрана премьер-министром Великобритании.
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