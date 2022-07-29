Глава МИД Великобритании Трасс пообещала в качестве премьер-министра сделать первый звонок президенту Украины

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29 июля 2022, 07:35

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, Martyn Wheatley / Parsons Media/ globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала сделать первый звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому, если станет премьер-министром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.



«Когда я войду на Даунинг-стрит, 10, первый мой звонок будет президенту Зеленскому», - заявила Трасс.



Политик также отметила, что в ходе звонка будет обсуждаться помощь Украине со стороны Великобритании.



Глава МИД добавила, что в новой должности работала бы над поставками оружия и оснащения на Украину.



«Мы будем сдерживать авторитарных лидеров и потенциальных агрессоров при помощи смелости наших убеждений. Вместе мы победим в новой эре свободы, суверенитета и самоопределения», - подытожилаТрасс.



Ранее сообщалось, что Борис Джонсон все-таки уйдет в отставку с должности премьер-министра Великобритании.