Глава МИД Великобритании Трасс пообещала в качестве премьер-министра сделать первый звонок президенту Украины

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала сделать первый звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому, если станет премьер-министром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Daily Telegraph.
«Когда я войду на Даунинг-стрит, 10, первый мой звонок будет президенту Зеленскому», - заявила Трасс.
Политик также отметила, что в ходе звонка будет обсуждаться помощь Украине со стороны Великобритании.
Глава МИД добавила, что в новой должности работала бы над поставками оружия и оснащения на Украину.
«Мы будем сдерживать авторитарных лидеров и потенциальных агрессоров при помощи смелости наших убеждений. Вместе мы победим в новой эре свободы, суверенитета и самоопределения», - подытожилаТрасс.
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон все-таки уйдет в отставку с должности премьер-министра Великобритании.
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