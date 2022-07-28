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28 июля 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, Pool/Keystone Press Agency/globallook.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что уйдет в отставку, несмотря на призывы оставить его на должности лидера консерваторов и сообщения журналистов о его нежелании уходить с поста.

Борис Джонсон заверил, что "политическая эстафетная палочка" будет незаметно передана "кому-то другому". Британский премьер на бизнес-форуме в Бирмингеме в четверг, 28 июля, выразил уверенность в том, что его преемник продолжит вести текущую программу.

Напомним, Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Впоследствии не раз возникали спекуляции о том, что политик, вероятно, не желает покидать свой пост.