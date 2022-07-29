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Politico: конгрессмены США внесут законопроект о признании России спонсором терроризма

, 08:01

Politico: конгрессмены США внесут законопроект о признании России спонсором терроризма
Флаг США, Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Группа конгрессменов США внесет в Палату представителей страны новый законопроект, согласно которому Россия признается государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.
«Начиная с даты принятия этого закона Российская Федерация должна быть квалифицирована как страна, правительство которой признано неоднократно оказывавшим поддержку актам международного терроризма», - содержится в тексте документа.

Если обе палаты одобрят законопроект, он будет направлен на подписание президенту США Джо Байдену.

По словам одного из авторов инициативы Тома Малиновски, законопроект является «обходным путем» в случае, если Госдепартамент не признает Россию государством-спонсором терроризма.

Ранее сообщалось, что в США запросили разговор Блинкена с Лавровым.

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