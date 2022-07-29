Politico: конгрессмены США внесут законопроект о признании России спонсором терроризма

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29 июля 2022, 08:01

Флаг США, Ilya Galakhov/ globallookpress.com

Группа конгрессменов США внесет в Палату представителей страны новый законопроект, согласно которому Россия признается государством-спонсором терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Politico.



«Начиная с даты принятия этого закона Российская Федерация должна быть квалифицирована как страна, правительство которой признано неоднократно оказывавшим поддержку актам международного терроризма», - содержится в тексте документа.



Если обе палаты одобрят законопроект, он будет направлен на подписание президенту США Джо Байдену.



По словам одного из авторов инициативы Тома Малиновски, законопроект является «обходным путем» в случае, если Госдепартамент не признает Россию государством-спонсором терроризма.



Ранее сообщалось, что в США запросили разговор Блинкена с Лавровым.