Украинская сторона призвала отстранить россиянку Линникову от участия в конкурсе красоты «Мисс Вселенная»

Вечером в четверг, 28 июля, стало известно, что украинская сторона призвала организаторов конкурса красоты "Мисс Вселенная" отстранить россиянку Анну Линникову от участия в данном мероприятии.
Согласно последней информации, с призывом об отстранении Анны Линниковой от участия в шоу выступили ранее сегодня организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" и "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях.
К настоящему моменту организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная" никак не отреагировали на вышеуказанное требование.