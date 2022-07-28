Украинская сторона призвала отстранить россиянку Линникову от участия в конкурсе красоты «Мисс Вселенная»

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28 июля 2022, 19:14 Источник: РИА "Новости"

Анна Линникова, Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Вечером в четверг, 28 июля, стало известно, что украинская сторона призвала организаторов конкурса красоты "Мисс Вселенная" отстранить россиянку Анну Линникову от участия в данном мероприятии.

Согласно последней информации, с призывом об отстранении Анны Линниковой от участия в шоу выступили ранее сегодня организационный комитет "Мисс Украина Вселенная" и "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях.

К настоящему моменту организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная" никак не отреагировали на вышеуказанное требование.