Режиссер Линч в разговоре с пранкерами призвал «Зеленского» выпить пива с Путиным

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28 июля 2022, 18:20 Источник: РИА "Новости"

Дэвид Линч, Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com

Американский режиссер Дэвид Линч в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, разыгравшими его от имени президента Украины Владимира Зеленского, посоветовал для достижения мира "выпить пива" с главой РФ Владимиром Путиным.

Дэвид Линч, который является создателем культового сериала "Твин Пикс", порекомендовал "Владимиру Зеленскому" воспользоваться технологиями для достижения мира и сформировать группы экспертов по урегулированию ситуации на Украине.

Режиссер также выразил мнение, что Зеленскому следует напрямую поговорить с Путиным, устроив "виртуальный ужин" и выпив с ним "по паре кружек пива".