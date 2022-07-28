ОСН: и десяти голосов не набрала петиция о предоставлении Зеленскому титула гетмана Украины

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28 июля 2022, 14:28 Источник: Общественная служба новостей

Владимир Зеленский, Igor Golovniov/ Keystone Press Agency

Популярность украинского президента Владимира Зеленского среди электората опускается всё ниже. Недавняя петиция о присвоении украинскому гаранту титула гетмана Украины на сайте офиса главы государства не набрала и десяти голосов. Сообщает в четверг, 28 июля, «Общественная служба новостей».

«В это очень тяжелое время для нас всех предлагаю, чтобы нашему президенту предоставили титул гетмана Украины, как одному из самых выдающихся руководителей», – значится в тексте петиции.

Журналисты уточняют, что документ не собрал и десяти подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения Зеленским.

Ранее сегодня российский дипломат отметила в своём телеграмм-канале, что украинский президент Владимир Зеленский надоел мировой аудитории, поэтому западные средства массовой информации раскручивают его супругу Елену.