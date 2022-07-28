МО России: при отступлении в Донбассе остатки 15-го батальона 58-й бригады армии Украины были расстреляны боевиками теробороны

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28 июля 2022, 12:52

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

При отступлении на территории Донбасса остатки 15-го батальона 58-й бригады Вооруженных сил Украины были расстреляны боевиками территориальной обороны. Соответствующее заявление, как информирует Telegram-канал «RT на русском», сделало министерство обороны РФ.

«При отступлении из Покровского в ДНР остатки 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады украинских войск были расстреляны боевиками теробороны, сообщили в Минобороны России», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее в четверг сообщалось, что в распоряжении контрразведки Австрии появились сведения, согласно которым в боевых действиях на стороне Киева принимают участие двузначное число граждан республики.