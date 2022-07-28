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Контрразведка Австрии: в боевых действиях на стороне Киева принимают участие двузначное число граждан республики

, 11:37

Контрразведка Австрии: в боевых действиях на стороне Киева принимают участие двузначное число граждан республики
Вооруженный человек, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

В боевых действиях на Украине на стороне Киева принимают участие двузначное число граждан Австрии. Соответствующая информация оказалась в распоряжении контрразведки республики.

«Контрразведке известно о небольшом, двузначном числе», — отметил в разговоре с изданием Krone Zeitung Омар Хайям-Пирхнер, глава австрийского Управления государственной безопасности и разведки (DSN).

На украинской территории с 24 февраля проходит российская специальная операция. Ранее сегодня сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Шеремет высказал прогноз, согласно которому возможное контрнаступление подконтрольных Киеву войск на Херсон встретит сокрушительный отпор.

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