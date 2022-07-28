WarGonzo: ВСУ пытаются расширить плацдарм на Херсонском направлении, а НМ ДНР штурмуют укрепрайон врага в Авдеевке

Военные корреспонденты известного проекта WarGonzo представили сюжет о ситуации на Херсонском направлении, где украинские формирования пытаются расширить плацдарм на левом берегу Ингульца.
На Донецком фронте, отмечают военкоры, подразделения НМ ДНР усиленно штурмуют укрепрайон ВСУ в Авдеевке.
Также союзнические силы ВС РФ и НМ ДНР проводят бои на подступах к Артёмовску. Бахмутский участок фронта тоже в огневом маневре.
Напомним, сегодня стало известно, что вероятное контрнаступление Вооруженных сил Украины на город Херсон встретит сокрушительный отпор и обернется для них тяжелыми потерями. Соответствующий прогноз озвучил депутат российской Госдумы Михаил Шеремет.