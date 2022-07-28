РИА Новости: войска Украины пытаются отступить от Северска к Соледару, но им препятствует артиллерия России и республик Донбасса

Аргументы Недели → В мире 13+

28 июля 2022, 08:33 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Войска Украины пытаются отступить от города Северска к Соледару, однако им препятствует артиллерия Российской Федерации и республик Донбасса. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Украинские войска пытаются отступить от Северска к Соледару, но им препятствует артиллерия союзных сил России, ЛНР и ДНР, рассказал командир второго огневого взвода Народной милиции ЛНР с позывным Тимоха», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что издание Politico высказало мнение, согласно которому Украина лишилась «своего лучшего друга» в лице главы правительства Великобритании Бориса Джонсона.