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РИА Новости: войска Украины пытаются отступить от Северска к Соледару, но им препятствует артиллерия России и республик Донбасса

, 08:33 Источник: Telegram-канал РИА Новости

РИА Новости: войска Украины пытаются отступить от Северска к Соледару, но им препятствует артиллерия России и республик Донбасса
Российская артиллерия, MOD Russia / globallookpress.com

Войска Украины пытаются отступить от города Северска к Соледару, однако им препятствует артиллерия Российской Федерации и республик Донбасса. Соответствующую информацию распространило РИА Новости.

«Украинские войска пытаются отступить от Северска к Соледару, но им препятствует артиллерия союзных сил России, ЛНР и ДНР, рассказал командир второго огневого взвода Народной милиции ЛНР с позывным Тимоха», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что издание Politico высказало мнение, согласно которому Украина лишилась «своего лучшего друга» в лице главы правительства Великобритании Бориса Джонсона.

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