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South China Morning Post: США направили группу авианосцев в сторону Тайваня

, 20:52

South China Morning Post: США направили группу авианосцев в сторону Тайваня
Корабли ВМС США/ из открытых источников

Китайские журналисты из South China Morning Post сообщили в среду, 27 июля, что группа авианосцев США направляется в сторону Тайваня. Объясняют этот шаг напряжённостью в связи с возможным визитом Нэнси Пелоси.

В материале издания значится, что корабль США «Рональд Рейган» и его эскорт покинули Сингапур накануне и направляются на северо-восток, согласно информации об отслеживании судов.

Развертывание корабля произошло после того, как Пекин предупредил, что «примет решительные меры», если спикер палаты представителей США посетит остров.

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