Офис Зеленского отказался предать огласке указ о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского

Аргументы Недели → В мире 13+

27 июля 2022, 15:54 Источник: ТАСС

Украинский паспорт. Фото: Vladimir Prycek/globallook.com

Офис украинского президента засекретил указ Зеленского о лишении гражданства олигарха Игоря Коломойского, главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана и оппозиционного политика Вадима Рабиновича, мотивировав это тем, что в нем содержится конфиденциальная информация.

С запросом о предоставлении текста указа в офис главы государства обратилось агентство «Украинские Новости». В ответ оно получило отказ со ссылкой на закон, по которому конфиденциальная информация относится к «информации с ограниченным доступом». При этом офис подтвердил, что закрытые указы президента Украины за номером 502 и 503 касаются гражданства.

Несколько дней назад депутат Верховной Рады Сергей Власенко опубликовал в своих соцсетях проект указа Зеленского о лишении гражданства Украины десяти человек. В списке значились Коломойский, Корбан и Рабинович.