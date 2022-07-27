Российская армия полностью уничтожила в районе Артемовска в Донбассе одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

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27 июля 2022, 12:56

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Армия России полностью уничтожила в районе расположенного на территории Донбасса города Артемовска одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию опубликовало министерство обороны РФ.

«В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее сегодня, российское ведомство сделало заявление о том, что ликвидация высокоточным ударом командного пункта фактически лишило боеспособности 53-ю бригаду ВСУ в Донбассе.