Российская армия полностью уничтожила в районе Артемовска в Донбассе одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Армия России полностью уничтожила в районе расположенного на территории Донбасса города Артемовска одну из рот 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию опубликовало министерство обороны РФ.
«В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ», — указывается в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.
Как сообщалось ранее сегодня, российское ведомство сделало заявление о том, что ликвидация высокоточным ударом командного пункта фактически лишило боеспособности 53-ю бригаду ВСУ в Донбассе.