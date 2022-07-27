Минобороны РФ: уничтожение высокоточным ударом командного пункта фактически лишило боеспособности 53-ю бригаду ВСУ в Донбассе

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27 июля 2022, 12:45

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Уничтожение высокоточным ударом командного пункта фактически лишило боеспособности 53-ю бригаду Вооруженных сил Украины в Донбассе. Соответствующую информацию, как передает ТАСС, распространило министерство обороны России.

«В результате уничтожения высокоточным ударом РФ командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ в ДНР», — процитировано заявление Минобороны в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее в среду сообщалось, что российская армия ликвидировала на территории города Николаева пункты дислокации двух бригад ВСУ. Были уничтожены до 200 военнослужащих.