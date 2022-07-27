Армия России уничтожила в Николаеве пункты дислокации двух бригад ВСУ, ликвидированы до 200 военных

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27 июля 2022, 12:31

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Российская армия уничтожила на территории города Николаева пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины, ликвидированы до 200 военнослужащих. Об этом, как передает РИА Новости, заявило министерство обороны РФ.

«На бывшем заводе в Николаеве уничтожены пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад, убиты до 200 военных — МО РФ», — говорится в публикации, появившейся на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров спрогнозировал, что специальная операция Москвы на Украине будет успешно завершена.